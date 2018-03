Πολύ πιο άνετα από ότι δείχνει το τελικό 73-64 επικράτησε η Φενέρμπαχτσε της Κίμκι στη Μόσχα για την 29η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ένα «διπλό» που φέρνει μία ανάσα την πρωταθλήτρια Ευρώπης από την κατάληψη της 2ης θέσης στην regular season καθώς την τελευταία αγωνιστική (30η) θα περιμένει την αδιάφορη Μάλαγα στην Κωνσταντινούπολη.

Για τη Φενέρ, που έφτασε στο 21-8 και δεν είχε στη διάθεσή της τον Γιαν Βέσελι, 14 πόντους είχε ο Ουοναμέικερ (και 4 ασίστ), ενώ από 12 σκόραραν οι Νάναλι και Μέλι (10 ριμπάουντ). Ο Κώστας Σλούκας είχε 11 πόντους με 1/3 δίποντο και 2/5 τρίποντα, αλλά και 3 ασίστ ενώ πέτυχε και buzzer beater τρίποντο στο 1ο δεκάλεπτο.

Για την Κίμκι (11/29 τρίποντα), που βρίσκεται στο 16-13 και κατέβασε… 10άδα στο ματς (χωρίς Τοντόροβιτς, Χάνεϊκατ, Άντερσον, Ζούμπκοφ και Σοκόλοφ), ο Αλεξέι Σβεντ -που έσπασε το ρεκόρ του Κιθ Λάνγκφορντ με τους περισσότερους πόντους σε μία σεζόν στην Ευρωλίγκα- πέτυχε 19 πόντους (1/4 δίποντο, 5/9 τρίποντα και 8 ασίστ), ενώ 12 σκόραρε ο Γκιλ (8 ριμπάουντ) και 10 ο Τόμας.

Malcolm Thomas throws it down after @Shved23 serves it up. #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ROGgUU5OJI

The new record for most points scored in a single #EuroLeague campaign;



👉 @Shved23, @Khimkibasket (612 and counting)#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1LOPZw2Bp0