Δεν έχω μάθει να κοροϊδεύω στη ζωή μου. Αυτό που σκέφτομαι το λέω πάντα και εδώ και κάμποσα χρόνια το γράφω χωρίς να σκέφτομαι μην κάνει τζιζ.

Δεν πίστευα πως μπορούν οι «ερυθρόλευκοι» να ξεπεράσουν και αυτόν τον σκόπελο. Ρε διάολε πως; Με τον Πρίντεζη στην άκρη του πάγκου; Τον Αγραβάνη στο χειρουργείο; Τον Μιλουτίνοφ τραυματία; Πως; Δεν έβγαιναν τα κουκιά.

Ηξερα όμως ότι όσοι μείνουν πίσω, θα παλέψουν μέχρι την τελευταία ικμάδα της ενέργειάς τους. Το είχα γράψει μία μέρα πριν το ματς και τελικά οι μπαγάσηδες με επιβεβαίωσαν για μία ακόμη φορά.

Αυτή είναι η νοοτροπία αυτής της ομάδας, η οποία γουστάρει να την έχουν ξεγραμμένη. Φτιάχνεται ρε αδερφέ. Ντοπάρεται ψυχολογικά να βλέπει να την ξεχνούν και να μην την υπολογίζουν.

Λογάριαζα και εγώ χωρίς τον ξενοδόχο. Βασικά χωρίς τα παλικάρια του Σφαιρόπουλου.

Το είπε σωστά ο Παπαπέτρου μία μέρα πριν το παιχνίδι. Εδώ έπαιζαν 2 μήνες χωρίς τον Σπανούλη και έπαιρναν αποτελέσματα. Γιατί να μην τα καταφέρουν και τώρα;

Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να βρίσκεται στο 10-3 ξεπερνώντας όλες τις αντιξοότητες που του έχουν προκύψει. Δεχόμενος έντονη κριτική, απαξιωτική σε μερικά σημεία, με τραυματισμούς καίριους και σε θέσεις που δεν υπάρχουν λύσεις.

Εφτασε να αγωνίζεται στο ματς με την ΤΣΣΚΑ με κανέναν ψηλό, με δύο γκαρντ και τρεις φόργουορντ..

Τι δεν άκουσε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μετά από ΑΕΚ και Μπάμπεργκ; Τα εξ αμάξης. Τώρα όμως με την ΤΣΣΚΑ του… φωνακλά, Δημήτρη Ιτούδη; Ανοίγω μία παρένθεση (παρενθεσάρα μάλλον).

Σέβομαι απόλυτα τις προπονητικές ικανότητες του κόουτς της ΤΣΣΚΑ. Όμως ενοχλούμαι απίστευτα με τον παρορμητισμό του (έτοιμος να κάνει ένσταση για αντιαθλητικό φάουλ στον Σέρχι, κάνοντας άτακτη υποχώρηση στο τέλος του ματς) όταν έχει απέναντί του τον Ολυμπιακό. Από το πρώτο λεπτό μέχρι τη λήξη έδινε το προσωπικό του σόου στον πάγκο.. Από την άλλη όμως σκέφτομαι. Και εγώ θα ένιωθα έτσι εάν είχα το αφεντικό μου να μου σούρνει κάθε μέρα εξαιτίας αυτών των παιδιών με τα ερυθρόλευκα. Αν αμειβόμουν πλουσιοπάροχα και δεν μπορούσαν να σηκώσω κεφάλι από τα παιδιά του Πειραιά. Δεν είναι και εύκολο πράγμα τόσα χρόνια να φεύγεις με κατεβασμένο το κεφάλι όταν αντιμετωπίζεις σε παιχνίδι «ζωής ή θανάτου» τον Ολυμπιακό. Φανταστείτε λοιπόν να είχατε και εσείς την πίεση του Βατούτιν που δεν σταματάει να σκορπάει λεφτά και βλέπει τον Μπίλι και την παρέα του να του τελειώνουν τα όνειρα και να τα αντιστρέφουν σε εφιάλτες.

Την κλείνω την παρένθεση (έλα εντάξει ήταν μεγάλη..) και επιστρέφω στον Σφαιρόπουλο.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση κατ’ εμέ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Είχε λύσεις για κάθε πρόβλημα, έψαξε όσο μπορούσε το παιχνίδι, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του και τον ανάγκασε να τον ακολουθεί σε κάθε κίνησή του. Επιβλήθηκε απόλυτα του Ιτούδη, τον έκανε και πάλι… Ηττούδη όπως ορθά έγραψε ο Νίκος Κώτσης και πηγαίνει τώρα στην Πόλη απέναντι στην Εφές του Αταμάν, σε ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι για την Ευρωλίγκα.

Οσο για τους παίκτες του Ολυμπιακού; Η αλήθεια είναι ότι τέτοιο πάθος είχα πολύ καιρό να δω. Το να παίζεις και για τους απόντες είναι λογικό. Όταν όμως αγωνίζεσαι για τον Πρίντεζη που έχει αφήσει τα… σωθικά του για αυτήν την παρέα, είναι κάτι που σε αναγκάζει να ωθήσεις τον εαυτο σου στα άκρα.

YΓ1 Τις τελευταίες ημέρες τις πέρασα στο Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά, μακριά από το ρεπορτάζ και την καθημερινότητα της ομάδας του Ολυμπιακού. Κάθισα πολλές ώρες εκεί για έναν άνθρωπό μου που δίνει τη «μάχη» του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και με το παραπάνω τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί απέναντι σε όλες τις αντιξοότητες. Χτες ήταν και το δικό μου προσωπικό ξέσπασμα στο ΣΕΦ. Το είχα ανάγκη…

ΥΓ2 Μην ξεχνάτε και το γυναικείο τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού σήμερα και την κόντρα με τη Σέπσι. Στις 18:00 στη Γλυφάδα..Ολα για όλα για την πρόκριση στους «16» του Eurocup.

ΥΓ3 Θεόφιλε το έχασα το στοίχημα και θα επανορθώσω. Απλά δεν την βγάζεις… καθαρή. Ξέρεις εσύ!

ΥΓ4 Αφήνω αυτό εδώ. Το Twitter είναι πολλές φορές θησαυρός με πολλά παιδιά εκεί μέσα να κάνουν φανταστική δουλειά. Φοβερός και πάλι ο ΜακΛιν. Απένταντι στο κορυφαίο αμυντικά undersized πεντάρι της Ευρωλίγκας..

Από τις ελάχιστες φορές που "center" έπαιξε στα πόδια τον Hines και τον εξέθεσε.



Keep up the good work @JamelMc1



P.s. now you can change your profile photo with one from yesterday's game cause this is your best career 🏀 game and not vs Spurs👌 pic.twitter.com/HHnhLAvfCq