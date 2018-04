ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

Προπόνηση χωρίς γεμάτο απουσιολόγιο δεν νοείται για τον Ολυμπιακό. Ένα 10ήμερο ήταν και τα προβλήματα έχουν στρατοπεδεύσει ξανά στο μεγάλο Λιμάνι. Το τελευταίο έχει να κάνει με τον Γιάνις Στρέλνιεκς. Τραυματίστηκε στο 13ο λεπτό του αγώνα στο Λαύριο στη μέση του και η μαγνητική έδειξε ότι έχει υποστεί ιερολαγονίτιδα αριστερά (σ.σ. φλεγμονή στο άνω μέρος των γλουτών). Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Παρά τα όσα έγραψε ο μάνατζέρ του Άρτους Καλνίτις, ότι δεν θα χάσει κανένα παιχνίδι του Ολυμπιακού, εν τούτοις, δεν θα αγωνιστεί την Παρασκευή του Πάσχα (18:30) κόντρα στον Πανιώνιο για την 23η αγωνιστική της Α1, ενώ όπως αναφέρουν οι Πειραιώτες είναι αμφίβολος και για τα δύο πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Janis Strelnieks suffered a minor muscle sprain in his back , should not miss any time due to this injury. He was taken to hospital for an MRI only as a precautionary measure. #OlympiacosBC