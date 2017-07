Στην ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μπράιαν Ρόμπερτς προχώρησε την Κυριακή το πρωί η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού πόιντ γκαρντ για δύο χρόνια και πλέον ανήκει και με τη βούλα στον Ολυμπιακό.



Αυτό που απέμενε ήταν κάποια διαδικαστικά θέματα, αυτά διευθετήθηκαν και ο Ρόμπερτς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ, η οποία πλέον τον περιμένει στην Ελλάδα και να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση προκειμένου να φορέσει την ερυθρόλευκη.



Αναλυτικά...



Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Μπράιαν Ρόμπερτς.



Ο Αμερικανός πλέι μέικερ θα φοράει τη φανέλα του Θρύλου τα επόμενα δύο χρόνια.



Το who is who του Μπράιαν Ρόμπερτς

Hμ. Γεν.: 03/12/1985

Τοπ. Γεν.: Τολέδο, Οχάιο (ΗΠΑ)

Ύψος: 1.88

Πρ. Ομάδες: Hapoel Galil Gilboa (2008-2009), Brose Baskets (2009-2012), New Orleans Hornets/Pelicans (2012-2014), Charlotte Hornets (2014-2016), Portland Trail Blazers (2016), Charlotte Hornets (2016).



Διακρίσεις

- Πρωταθλητής Γερμανίας (2010, 2011, 2012) με τη Μπάμπεργκ.

- Κυπελλούχος Γερμανίας (2010, 2011, 2012) με τη Μπάμπεργκ.