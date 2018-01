Η Αναντόλου Εφές επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη του Ερυθρού Αστέρα με 104-95 για την 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να πηγαίνει στο 5-12 και τους Σέρβους στο 7-10. Θυμίζουμε πως το πρώτο παιχνίδι στο Βελιγράδι πριν από περίπου ένα μήνα είχε ολοκληρωθεί με 100-81 υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Πρώτος σκόρερ από πλευράς Αναντολού ο Ντράγκιτς με 24, χωρίς μάλιστα να χάσει σουτ (7/7 βολές, 4/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4 ασίστ) και τον ακολούθησε ο Μακόλουμ με 20.

Για τον Ερυθρό Αστέρα, ο Μπιέλιτσα είχε 15 πόντους, με τον Ρότσεστι να προσθέτει άλλους 14.

