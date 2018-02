Ύμνοι από τον Ρίκι Χίκμαν προς τον Βασίλη Σπανούλη. Ο γκαρντ της Μπάμπεργ μιλώντας στο επίσημο κανάλι της Ευρωλίγκα επισήμανε ότι ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι ο προσωπικός του «ήρωας» από τη διοργάνωση.

Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ επισήμανε ότι του αρέσει πολύ να βλέπει τον ηγέτη του Θρύλου και να μαθαίνει μέσα από το παιχνίδι του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα έλεγα τον Σπανούλη του Ολυμπιακού. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που θέλω να παρακολουθώ και να μαθαίνω. Τον παρακολουθώ αρκετά όπως και πολλούς παίκτες, αλλά απολαμβάνω να βλέπω τον συγκεκριμένο. Έχει τη λύση για κάθε άμυνα και είναι ένας από αυτούς που πάντα είναι ένα βήμα μπροστά από την άμυνα, τα πικ εν ρολ και ξέρει πώς να κερδίζει φάουλ. Πιθανότατα να είναι ο κορυφαίος της Ευρώπης σε αυτό. Θυμάμαι στον τελικό του Final Four κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (σ.σ. 2013 Λονδίνο), όπου είχε μηδέν πόντους στο πρώτο ημίχρονο και τελείωσε το ματς με 22. Τέτοιες στιγμές είναι που ξέρεις ότι είσαι κλειδωμένος και σκληρός πνευματικά και έτσι μπορείς να επιστρέψεις δυναμικά ύστερα από ένα ημίχρονο που δεν έχεις παίξεις καλά και παίρνεις το παιχνίδι, σχεδόν μόνος σου για την ομάδα».

