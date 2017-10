Βίντεο με το οποίο παρουσιάζει τον Ολυμπιακό της φετινής σεζόν, δημοσίευσε η Μπασκόνια μέσω του λογαριασμού της ομάδας στο Twitter.

Δείτε χαρακτηριστικά το βίντεο:

OLYMPIACOS TEAM PREVIEW | Same coach, same leaders...6 new faces! Here you have our first @EuroLeague opponent ➡️ @olympiacosbc pic.twitter.com/tbwE3gJYGr