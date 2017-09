Ηταν σκόρερ ολκής! Ενας παίκτης που μπορούσε να σκοράρει με κάθε πιθανό και… απίθανο τρόπο! Ο λόγος φυσικά για τον Αλφόνσο Φορντ, ο οποίος έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2017, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τον θάνατο του τεράστιου Αλφόνσο Φορντ, ο οποίος το 2004 άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 32 ετών. Ο Αμερικανός έδωσε μια τεράστια μάχη με την λευχαιμία, αλλά δεν κατάφερε να βγει νικητής...

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός το μεσημέρι της Δευτέρας με ανάρτησή της στα social media, αναφέρθηκε στον αδικοχαμένο Φορντ, γράφοντας: «13 χρόνια δίχως τον Αλφόνσο Φορντ... We will never forget you».

