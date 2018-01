Μπορεί να έχουν περάσει τρία χρόνια από το θάνατο του Ρόι Τάρπλεϊ, ωστόσο, κανείς, ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσει τον σπουδαίο Αμερικανό!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός το μεσημέρι της Τρίτης ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία του Τάρπλεϊ όταν αγωνιζόταν στον Θρύλο, την οποία συνόδευσε με το παρακάτω μήνυμα: «Τρία χρόνια χωρίς τον Ρόι Τάρπλεϊ. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Ο Τζέιμς Ρόι Τάρπλεϊ, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιανουαρίου του 2015 σε ηλικία μόλις 50 ετών!

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ:

Τρία χρόνια χωρίς τον Ρόι Τάρπλεϊ...

We will never forget you...#RIP #RoyTarpley pic.twitter.com/8sXKVIhPhx