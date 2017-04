Χαμός επικρατεί στον ΠΑΟ αυτές τις ώρες, καθώς μετά από τη φάπα από τη Φενέρμπαχτσε, οι παίκτες θα επέστρεφαν στην Ελλάδα οδικώς. Με λίγα λόγια, οι παικταράδες θα αναγκάζονταν να στριμωχτούν προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα μας, κάτι το οποίο δεν άρεσε σε μερικούς, που έχουν συνηθίσει να απλώνουν τις ποδάρες τους.



Σύμφωνα με τα τελευταία νέα, Γκάμπριελ, Σίνγκλετον και Τζέιμς, αρνήθηκαν να μπουν στο πούλμαν που θα τους μετέφερε στην Ελλάδα και έχει γίνει χαμός σε όλο το διαδίκτυο. Ρόμπες από τα ξένα μέσα, ρόμπες στα social media, τους κοροϊδεύει ο ίδιος τους ο κόσμος.



Και επειδή οι τρεις προαναφερθέντες δεν έμπαιναν στο πούλμαν, ας έπαιρναν ταξάκι.



Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον έχει και το tweet του Ντέιβιντ Πικ, ο οποίος έγραψε ή καλύτερα αποκάλυψε κάτι. «Αγαπητέ Παναθηναϊκέ, ΔΕΝ μπορείς να ΤΙΜΩΡΕΙΣ τους παίκτες, όταν μερικοί δεν έχουν πληρωθεί εδώ και ΜΗΝΕΣ».



Ρόμπα σε όλη την Ευρώπη.

Dear Panathinaikos, U can NOT punish players when some haven't been paid in MONTHS.