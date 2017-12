Το τραγούδι των Χριστουγέννων τραγούδησαν οι κοπέλες του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Πραγματικά, ίσως αρκετές να μπορούσαν να έχουν ακολουθήσει διαφορετική καριέρα, καθώς τις φωνές τους θα τις ζήλευαν πολλές. Οι κορίτσαροι του μπάσκετ, είπαν λοιπόν το τραγούδι των Χριστουγέννων, το βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα του EuroCup στο twitter είναι υπέροχο και κάπως έτσι ευχήθηκαν και οι γυναίκες μας για τις γιορτές.



Δείτε το απίστευτα όμορφο βίντεο...







What better way to start the day than with a Christmas song 🎄 🎶! Thank you @OlympiacosSFP for that lovely performance 👏 and Merry Christmas to everyone! #EuroCupWomen pic.twitter.com/lcUyqZfrvN