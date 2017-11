Ο 51χρονος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του.



Ο Ζάρκο βρίσκεται στο σπίτι του Γκρεγκ Πόποβιτς και αναρρώνει, με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Αϊλίν Βοϊσίν να έχει το ρεπορτάζ για την κατάσταση του Πάσπαλι.



Αρχικά ανέφερε πως ο Βλάνε Ντίβατς σταμάτησε στο Σαν Αντόνιο για να επισκεφτεί τον συμπατριώτη του, που αναρρώνει, ενώ λίγο αργότερα, ανάρτησε και άλλο tweet, το οποίο σημειώνει πως ο Ντίβατς ενημέρωσε πως ο Πάσπαλι αναρρώνει μια χαρά. Η Βοϊσίν από τη μεριά της, έγραψε πως ο Ζάρκο έχει κάποια θέματα με την καρδιά του εδώ και χρόνια.







Vlade Divac stopped in San Antonio before joining Kings in NY to see his ex-Serbian teammate Zarko Paspalj, who is recovering from a stroke.

Vlade said Zarko was recovering nicely, and of course, totally trusts him in Popovich's care. ZP has had heart issues for years, for sure. https://t.co/DUOb9yoXbx