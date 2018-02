Πλήγμα με τους δύο σέντερ της δέχθηκε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας η οποία ανακοίνωσε πως Κάιλ Χάινς και Οθέλο Χάντερ θα μείνουν εκτός αγωνιστικής δράσης επ’ αόριστον (πάντα αυτό λένε οι Ρώσοι) ή τουλάχιστον μέχρι οι ιατρικές εξετάσεις να δείξουν κάτι πιο χειροπιαστό και επακριβώς την κατάστασή τους.

Ο Χάινς τραυματίστηκε στη γάμπα στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Μόσχα για την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ενώ ο Χάντερ έφυγε υποβασταζόμενος από το ματς με την Κίμκι για την VTB League έχοντας πρόβλημα στο δεξί γόνατο.

Αμφότεροι χάνουν το ματς με τη Βαλένθια στην Ισπανία και… βλέπουμε.

CSKA's Hines, Hunter to miss "next several games" https://t.co/MNOesWBK13