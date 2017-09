Τον τεράστιο Ντούσαν Ιβκοβιτς αποθέωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος στην ανάρτηση που έκανε στα social media χαρακτήρισε τον Σέρβο προπονητή ως έναν «ζωντανό θρύλο!».

Συγκεκριμένα, ο σπουδαίος τενίστας, που βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο ΣΕΦ και τίμησε και αυτός από την πλευρά του τον Ντούντα, έγραψε: «Ένας ζωντανός θρύλος, ένας εμπνευστής και ένας αθλητικός πατέρας για όλους μας. Ντούσαν Ίβκοβιτς, σε ευχαριστούμε».

Δείτε την ανάρτησή του:

A living legend, an inspiration and a #sport father to us all, Dušan Duda Ivković! Hvala Ti! #ThankYouDuda 👏🏆 pic.twitter.com/S95kiAYsYh