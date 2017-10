Την Μπασκόνια αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα της Euroleague στην Κρήτη ο Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έρθουν αντιμέτωποι με τους Βάσκους, με τον Κιμ Τιλί να αγωνίζεται για πρώτη φορά κόντρα στην πρώην του ομάδα.

Ο Γάλλος φόργουορντ δεν ξέχασε τους πρώην του συμπαίκτες, τους οποίους και επισκέφτηκε τη σημερινή ημέρα, στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Δείτε τη σχετική φωτογραφία, όπως την ανάρτησε η Μπασκόνια μέσω της επίσημης σελίδας της ομάδας:

