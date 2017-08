Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε το ρόστερ του ο Ολυμπιακός, ο οποίος την Πέμπτη ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Χόλις Τόμπσον.

Ο Αμερικανός παικταράς υπέγραψε για ένα χρόνο στον Θρύλο και από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ μετακομίζει μόνιμα στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Πρόκειται για μια σπουδαία μεταγραφή, με τον Ολυμπιακό να προσθέτει στο ρόστερ του έναν πολύ ικανό σουτέρ, ο οποίος παράλληλα είναι πολύ καλός τόσο στην άμυνα, όσο και στο κομμάτι των ριμπάουντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Κιθ Χόλις Τόμπσον.

Ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα φοράει την φανέλα των Πειραιωτών για έναν χρόνο.

Το who is who

Ημ. Γεν: 03/04/1991

Toπ. Γεν: Pasadena, California (ΗΠΑ)

Ύψος: 2.03

Πρ. Ομάδες: Georgetown (2009-2012), Tulsa 66ers (2012-2013), Philadelphia 76ers (2013-2017), Austin Spurs (2017), New Orleans Pelicans (2017)».