ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΟΥΣΗΣ

Ο Ολυμπιακός ήταν αποφασισμένος στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ και κατάφερε να το κλείσει, όντας μπροστά στο σκορ. Αυτό προήλθε από την αμυντική του λειτουργία κατά κύριο λόγο, με τους «ερυθρόλευκους» να κερδίζουν κατά κράτος τους αντιπάλους του.

Μάλιστα ο Τζαμέλ ΜακΛίν προχώρησε σε ένα φοβερό κόψιμο επάνω στον Μπράντλεϊ Ουναμέικερ.

Ο γκαρντ των Τούρκων έτρεξε στο αιφνιδιασμός, έπεσε όμως… επάνω στον Πρίντεζη και ο ΜακΛίν του… έσβησε τα φώτα.

Δείτε το εντυπωσιακό μπλοκ του Τζαμέλ

Not up in here! ❌



The BIG rejection from @JamelMc1 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fv2yHRDjCH