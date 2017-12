Ο Κώστας Παπανικολάου είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της Ευρωλίγκας και το απέδειξε περίτρανα και στον αγώνα με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Στο τέλος της δεύτερης περιόδου ο Πάνγκος προσπάθησε να σκοράρει με λέι απ, αλλά ο Παπανικολάου πήρε τα βήματα και του έριξε μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα!

Ο διεθνής άσος υπερασπίστηκε το καλάθι του Ολυμπιακού και έσβησε τα φώτα στον γκαρντ της λιθουανικής ομάδας!

Δείτε το βίντεο:

That's my half-time lead❕



Kostas Papanikolaou tracks Pangos all the way to protect the @olympiacosbc lead.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/em8c2UpH47