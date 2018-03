Ματσάρα στην Κωνσταντινούπολη και ντέρμπι μέχρι τέλους, με τον Ντε Κολό σε μία σπάνια στιγμή γι αυτόν, να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι για την ΤΣΣΚΑ στη λήξη του αγώνα από τα 5,5-6 μέτρα με σουτ και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του με 81-79 επί της Φενέρμπαχτσε και το 21-5 στην βαθμολογία. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η ΤΣΣΚΑ είναι πρώτη.

Ο Γάλλος γκαρντ της ΤΣΣΚΑ τελείωσε το ματς με 13 πόντους (5/9 δίποντα και 1/3 τρίποντο) και 8 ασίστ, αλλά πρώτος σκόρερ για τους Μοσχοβίτες ήταν ο Βορόντσεβιτς που είχε 17 πόντους με 1/1 δίποντο και 5/5 τρίποντα. Από 15 πέτυχαν οι Χίγκινς (πήγε να γίνει μοιραίος του αγώνα) και Χάινς ενώ 10 πόντους πρόσθεσε ο Ροντρίγκες (2/8 τρίποντα) με 4 ασίστ.

Για τη Φενέρ, που στο 4ο δεκάλεπτο είδε την ΤΣΣΚΑ να προηγείται αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει το ματς (21-27 το επιμέρους στην 4η περίοδο), ο Μέλι ήταν εκπληκτικός με 18 πόντους (4/4 δίποντα και 3/4 τρίποντα), ο Βέσελι πέτυχε 13 πόντους (7 ριμπάουντ) ενώ 11 είχε ο Ουοναμέικερς (4/10 σουτ) και 10 ο Νάναλι. Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 6 πόντους (1/2 δίποντο, 0/2 τρίποντα και 4/4 βολές), είχε 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ αλλά και 4 λάθη.

