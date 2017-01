Τρικούβερτο γλέντι έστησαν τα αδέρφια στην Σερβία με σπέσιαλ καλεσμένο τον βάζελο! Ο Ερυθρός Αστέρας περιποιήθηκε με 72-66 την ομαδούλα του Τσάβι Πασκούλα και τα αδέρφια στην κερκίδα πανηγύρισαν με τη ψυχή τους τη μεγάλη νίκη.

Είδαν ερυθρόλευκα τα γατάκια του Πασκουάλ και τρόμαξαν! Τα αδέρφια μας, τα οποία τραγουδούσαν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού συνθήματα του Θρύλου, δημιούργησαν καυτή ατμόσφαιρα και έλιωσαν τον Παναθηναϊκό!

Τους γλέντησαν για τα καλά οι Σέρβοι. Ηθελαν και νίκη στην Σερβία οι βάζελοι. Πού ρε γατάκια; Μέσα στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα; Πήγατε, δεχθήκατε τη σφαλιάρα σας και τώρα θα γυρίσετε στην Ελλάδα με κόκκινο σβέρκο.

Ο Γιόβιτς, ο Σιμόνοβιτς και οι υπόλοιποι του Ερυθρού Αστέρα σας περιποιήθηκαν για τα καλά, υπό τις ιαχές ερυθρόλευκων συνθημάτων.

Αντε γεια βαζέλες!

Δείτε βίντεο με τους πανηγυρισμούς των Σέρβων:

