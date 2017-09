Malo je reči da kažem šta mislim o Dudi. On je uticao da budem to što jesam danas. Ne samo košarkaški, već i kao čovek. Žao mi je što nisam bio na poslednjoj utakmici velikog šmekera i najvećeg trenera u Evropi. Hvala za sve!

A post shared by Milos Teodosic (@milosteodosic4) on Sep 20, 2017 at 2:14pm PDT