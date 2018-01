ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

Πολλά πρόσωπα αλλάζουν… παίκτες, προπονητές πάνε και έρχονται… αλλά στην Μπασκόνια μένει κάτι ίδιο, αναλλοίωτο: Η Φερνάντο Μπουέσα Αρένα»! Αυτή η οποία αντιστέκεται και γονατίζει παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρωλίγκας. Τα τελευταία χρόνια τις ΤΣΣΚΑ και Φενέρ, φέτος δεν πέρασαν η Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός, η Μπαρτσελόνα…

Σε όλη αυτήν την ιστορία εκ Βασκωνίας βέβαια υπάρχει… μία εξαίρεση: Ο Ολυμπιακός. Το «κακό τους αγκάθι». Αυτός που τους αντιστέκεται, αυτός που μετράει 6 συνεχόμενες νίκες απέναντι τους και θέλει να κάνει το χατ-τρικ εκτός έδρας. Να φτάσε στην 3η του σερί και στην 6η συνολικά σε 18 παιχνίδια στη Βιτόρια.

Οι Βάσκοι από την πλευρά τους, σε μία συγκυρία «συναγερμού» απέναντι στον Ολυμπιακό, έχουν χάσει τα τελευταία τρία από τα τέσσερα παιχνίδια τους στην Ευρωλίγκα και την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ, οπότε καταλαβαίνετε την αντιμετώπιση που έχουν στο ματς της Παρασκευής.

Στον Ολυμπιακό βέβαια δεν πάνε πίσω… Θέλουν να αφήσουν την ήττα από τον ΠΑΟΚ πίσω τους, το πρωτάθλημα πλέον έχει γίνει… μία άλλη-διαφορετική-ιστορία γι αυτούς καθώς τα πάντα πλέον θα κριθούν τον Μάιο και τα κίνητρα εκλείπουν, ωστόσο αντιμετωπίζουν το παιχνίδι με την Μπασκόνια ως «τελικό». Θέλουν πολύ το παιχνίδι αυτό, θα είναι ένα ακόμη σημαντικό «διπλό» στο σακούλι τους (το 6ο) που θα σημάνει την 13η νίκη τους στην Ευρωλίγκα, πριν μπουν μετά στη «διπλή» εβδομάδα για τη Μακάμπι (εντός) και την Κίμκι (Μόσχα).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την τελευταία φορά που οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν στην Ιβηρική Χερσόνησο, τον Οκτώβριο του 2016, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε ρεκόρ στις ασίστ. Ο αρχηγός του Θρύλου «σέρβιρε» 15 καλάθια στους συμπαίκτες του και πέτυχε 15 πόντους, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στη νίκη με 95-90.

Δείτε το βίντεο που ανάρτησε η Ευρωλίγκα για το ρεκόρ του Σπανούλη στις ασίστ:

The last time Vassilis Spanoulis and @olympiacosbc visited Baskonia.#MondayMemories pic.twitter.com/bCRcIpqa0n