Ο Μπόμπι Μπράουν στο ματς του Ολυμπιακού με τον Κόροιβο στην Αμαλιάδα πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», πετυχαίνοντας 20 πόντους με 5/9 τρίποντα.

Απολαύστε το επιθετικό κρεσέντο του Αμερικανού γκαρντ…

🔥@BBROWNLAU was on fire tonight, scoring 20 points with five 3-pointers, in a road win (54-104) against Koroivos BC! #basketleague #olympiacosbc pic.twitter.com/sMpAyQnQcd