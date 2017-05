ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Θ. ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ, Τ. ΛΕΟΥΣΗΣ



Τη Φενέρ έχρισε φαβορί σε δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού σημείωσε πως μπορεί η τουρκική ομάδα να έχει τον πρώτο λόγο για κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά εξακολουθεί να πιστεύει - και καλά κάνει - πως έχει τον καλύτερο στρατό. Μίλησε για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με 78-82 επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον μεγάλο ημιτελικό, αλλά και για τον τελικό φυσικά, που διεξάγεται την Κυριακή το βράδυ.



Αναλυτικά τι είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού στην ΕΡΤ



Για τη νίκη στον ημιτελικό:



“Δείξαμε για άλλο ένα παιχνίδι ότι είμαστε ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Πολλοί παίκτες βγήκαν μπροστά. Στη διάρκεια του ημιτελικού πολλοί κουβάλησαν την ομάδα αμυντικά και επιθετικά. Η ομάδα έχει μέταλλο, δείχνει χαρακτήρα και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γι’ αυτό που πέτυχαν”.



Για την ατάκα του πριν το Final Four πως “ο Ολυμπιακός έχει τον καλύτερο στρατό:



“Εμείς έχουμε τον καλύτερο στρατό και το είπα γιατί το πιστεύω. Δουλέψαμε καλά όλη τη χρονιά, με συνέπεια, με μέθοδο και σε δύσκολες στιγμές. Δείξαμε το μέταλλο που έχουμε και αντιδράσαμε. Και μέσα στον αγώνα γίνεται αυτό. Αυτό κάναμε και τώρα. Η ΤΣΣΚΑ πήρε δύο φορές στο παιχνίδι διψήφια διαφορά, αλλά μείναμε στο πλάνο μας και βελτιωθήκαμε μέσα στο παιχνίδι”.



Για την εμπειρία που έχουν οι παίκτες του σε do or die παιχνίδια και την ατάκα του Τεόντοσιτς περί “ανώτερης δύναμης”:



“Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά κάνουν τη διαφορά. Κάποια από αυτά ήταν σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Δεν παίζει ρόλο η προϊστορία. Η ανώτερη δύναμη είναι η θέληση των παικτών. Πολλά ματς έχουν κερδίσει αυτά τα παιδιά. Είμαστε χαρούμενοι που νικήσαμε μια μεγάλη ομάδα όπως η ΤΣΣΚΑ. Ηταν σημαντικό κίνητρο γι’ αυτούς να κάνουν το back to back. Το ζήτησα από τους παίκτες να τον αφήσουν πίσω τον ημιτελικό. Εχουμε τώρα τον τελικό και ήδη έχουμε ξεχάσει τον ημιτελικό”.



Για την αποθέωση από τον κόσμο:



“Οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές. Ευχαριστώ για την αναγνώριση, αλλά να φωνάζουν για τους παίκτες. Οταν κερδίζει η ομάδα να αποθεώνουν τους παίκτες και όταν χάνει η ομάδα να τα ρίχνουν όλα σε μένα”.



Για το πλάνο:



“Γενικά ήμασταν έτοιμοι όταν έπρεπε να διαβάσουμε καλά το παιχνίδι και να ανταποκριθούμε. Είχαμε καλή κυκλοφορία και βγάλαμε καλά σουτ. Είχαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Η ομάδα λειτουργούσε καλά ακόμα και όταν αστοχούσε. Δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα αμυντικά. Είχαμε θέματα που έπρεπε να τα διορθώσουμε και το κάναμε. Κόψαμε τη δημιουργία σε Ντε Κολό και Τεόντοσιτς. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΤΣΣΚΑ είχε μόνο επτά ασίστ γιατί επιλέξαμε διαφορετική αντιμετώπιση. Γενικά διαβάσαμε καλά το παιχνίδι στην επίθεση. Η ΤΣΣΚΑ έκλεινε μέσα στη ρακέτα και ψάχναμε τον παίκτη που ήταν ελεύθερος. Κι όταν τα χάναμε είπαμε και πάλι έπρεπε να σουτάρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε το ποσοστό μας στα τρίποντα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, όταν βάλαμε τα μεγάλα σουτ. Όλοι βγήκαν μπροστά με αυτοπεποίθηση. Ο Σπανούλης έβαλε το μεγάλο τρίποντο με το οποίο περάσαμε μπροστά. Ο Τεόντοσιτς ισοφάρισε, αλλά είχαμε τον Γκριν στο κατάλληλο σημείο”.



Για την εμπειρία των “παλιών” και την συνεισφορά Αγραβάνη και Παπαπέτρου:



“Ο Σπανούλης, ο Πρίντεζης, ο Μάντζαρης, ο Παπανικολάου είναι μπαρουτοκαπνισμένοι. Ο Αγραβάνης και ο Παπαπέτρου παίζουν για δεύτερη φορά σε Final Four. Ετσι χτίζουμε κορμό και κάνει τη διαφορά για τον Ολυμπιακό. Τα παράσημα ανήκουν στους παίκτες”.



Για την αγκαλιά με τον γιο του:



“Ηταν μια συγκινητική στιγμή. Είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια και τους ευχαριστώ που με στηρίζουν”.



Για τον τελικό με την Φενέρ:



“Η Φενέρ είναι πολύ φορμαρισμένη. Το είδαμε και στα πλέι οφ. Στο πρωτάθλημα διέλυσε την Εφές και είναι σε πολύ καλό μομέντουμ. Θα έχουμε πολύ δύσκολο έργο. Τους ξέρουμε και μας ξέρουν. Εχει μια μικρή διαφορά ο τελικός σε σχέση με το 2015 ότι δεν είναι η έδρα τους, αλλά είναι ένα γεμάτο γήπεδο που έχει τρομακτικό θόρυβο, όμως πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να εκτελέσουμε το πλάνο μας. Οι δύο ομάδες παίζουν με παρόμοιο τρόπο. Κι αυτοί έχουν παίκτες με εμπειρία. Ο κ. Ομπράντοβιτς είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρωλίγκα. Εχουν έμπειρους παίκτες όπως ο Σλούκας. Κι εμείς θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η Φενέρ είναι φαβορί. αλλά όταν παίζεις έναν τελικό, όλοι έχουν πιθανότητες. Η Φενέρ έχει και τον Ούντο και πολλούς άλλους παίκτες. Είδαμε στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ότι όλοι έπαιζαν πολύ αλλά δεν είχαν πρόβλημα. Οταν παίζεις σε τελικό δεν σκέφτεσαι την κούραση. Ολοι το θέλουμε, η Φενέρ είναι το φαβορί, αλλά θα πάμε να παλέψουμε”.