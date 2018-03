Ο Βασίλης Σπανούλης πέρασε στην 1η θέση των πασέρ στην ιστορία της Ευρωλίγκας έχοντας πλέον 1,256 και αφήνοντας στη 2η θέση τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Από το 1ο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση με τη Μάλαγα ο αρχηγός του Ολυμπιακού έφτασε σε ακόμα ένα ρεκόρ με την ασίστ του στον Μάντζαρη που κατέληξε σε τρίποντο.

And here is the moment Vassilis Spanoulis became all-time number 1 in assists 👏#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vU7lvCuChW