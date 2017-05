Την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των εκδοτηρίων προκειμένου οι ΓΑΥΡΟΙ να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση, δίχως να ταλαιπωρούνται, για να πάρουν εισιτήρια για το Final 4 της Πόλης, εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ως εκ τούτου, από σήμερα Παρασκευή, μπορούν να κάνουν αιτήσεις έως τις οκτώ το βράδυ, το Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις έξι, την Κυριακή μόνο μέσω e-mail και φαξ, ενώ τη Δευτέρα από τις 10 έως τις έξι.



Αναλυτικά...



Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατόχων διαρκείας που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για αγορά εισιτηρίου του Euroelague Final Four 2017 της Κωνσταντινούπολης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει όλους τους φιλάθλους για την επέκταση και αλλαγή των ωραρίου λειτουργίας των εκδοτηρίων ως εξής:



Ώρες Λειτουργίας εκδοτηρίων για αιτήσεις



Παρασκευή 05/05/2017 10:00 – 20:00

Σάββατο 06/05/2017 10:00 – 18:00

Κυριακή 07/05/2017 Κλειστά (μόνο μέσω email ή φαξ)

Δευτέρα 08/05/2017 10:00 – 18:00



Επίσημος Ταξιδιωτικός Οργανισμός ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – MARINE TOURS



Επίσης, ενημερώνουμε όλους τους φιλάθλους της ομάδας που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη για το Final Four της Euroleague (19-21 Μαΐου) ότι ο επίσημος ταξιδιωτικός οργανισμός της ομάδας μας, είναι η Marine Tours, www.marinetours.gr. Η Marine Tours, είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα πακέτα εκδρομών του Final Four της Κωνσταντινούπολης, τα οποία περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια προς και από την Κωνσταντινούπολη, διαμονή σε 4* ή 5* ξενοδοχείο, εκδρομές και εισιτήρια για όλους τους αγώνες. Μονο ο συγκεκριμένος ταξιδιωτικός οργανισμός έχει το δικαίωμα διάθεσης επίσημων ταξιδιωτικών πακέτων και εισιτηρίων αγώνα. Στην Marine Tours μπορούν να απευθυνθούν και όλοι οι κάτοχοι διαρκείας οι οποίοι θα προμηθευτούν εισιτήρια αγώνα.Για περισσότερες πληροφορίες για τα ολοκληρωμένα πακέτα που διατίθενται, μπορείτε να επικοινωνήστε στο 210 3712 200, ή να στείλετε email με το αιτήμα σας στο final4@marinetours.gr.



ΠΡΟΣΟΧΗ!



Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στους φιλάθλους μας να είναι προσεκτικοί στις επιλογές του πρακτορείου με το οποίο θα συνεργαστούν και να εξασφαλίζουν με απόλυτο τρόπο όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού τους (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, εισιτήρια αγώνα). Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει παραχωρήσει εισιτήρια αγώνα MONO στην Marine Tours, κανένα άλλο ταξιδιωτικό πρακτορείο δεν συνεργάζεται με την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και κανένα άλλο δεν έχει το δικαίωμα να αναφέρει οτι συνεργάζεται με την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν σε προηγούμενα Final Fours φαινόμενα παραπληροφόρησης και δημιουργήθηκαν προβλήματα, οπότε χρειάζεται προσοχή απο όλους!