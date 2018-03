Με ένα πολύ καλό 4ο δεκάλεπτο με 14-23 επιμέρους, η Μιλάνο πέρασε από την Γερμανία επί της Μπάμπεργκ με 83-78, σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι καθώς και οι δύο είναι εκτός πρόκρισης και 8άδας. Η Μπάμπεργκ πήγε στο 11-18 και η Μιλάνο στο 10-19.

Ο Λούκα Μπάνκι είδε μία πεντάδα της ομάδας του να τελειώνει το ματς με διψήφιους πόντους, ωστόσο δεν κατέφερε να φτάσει στη νίκη γοήτρου. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντάνιελ Χάκετ με 17 πόντους (3/8 δίποντα, 1/4 τρίποντο, 8/8 βολές, 3, ριμπάουντ, 2 ασίστ), ο Ραντόσεβιτς είχε 13, ο Ρούμπιτ 12, ο Χίκμαν11 ενώ 10 πόντους πρόσθεσε ο Μούσλι.

Για τη Μιλάνο, που δεν ήταν σε καλή μέρα τα… πρώτα της βιολιά (Γκάουντλακ 7 πόντους με 3/10 σουτ, Τζέρελς 9 με 4/9 σουτ, Θίοντορ 2 πόντους με 1/3), ο Μίτσοφ είχε 14 πόντους, ο Εμπαγιέ 13, και από 12 Γκουντάιτις και Τσιντσιαρίνι.

☄️ Quick ball movement opens space for Leon Radosevic to slam home! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rOtp8MUqaU

🚫 @GudaitisAG was having none of that! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gNk9t2zY0U