ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

Ολη η προσπάθεια της χρονιάς κρίνεται ΤΩΡΑ! Ολοι οι κόποι, ο ιδρώτας, η σκληρή δουλειά, οι απογοητεύσεις… Ολες οι επιτυχίες πρέπει να μετουσιωθούν ΤΩΡΑ σε ανταμοιβή. Οι ατελείωτες συζητήσεις, τα ταξίδια, η απομόνωση, οι νίκες, η κάθε στιγμή που συνέθεσε το παζλ στο να φτάσουμε στο… ΤΩΡΑ! Η απογοήτευση το βράδυ της 21ης Μαΐου μέσα στη «Σινάν Ερντέμ» υπό τις ιαχές των Τούρκων, η οποία έγινε (για μας) περηφάνια και (για σας) πείσμα και εγωισμός.

Αυτή η ομάδα αξίζει να κλείσει τη σεζόν όπως της αρμόζει. Της αξίζει το 3ο σερί πρωτάθλημα, η ανταμοιβή στη σταθερότητα, την ποιότητα, την κατάθεση ψυχής που έκανε και συνεχίζει να κάνει.

Οφείλει να κλείσει τα αυτιά της, να απομονωθεί, να κοιτάξει να μην επηρεαστεί από το παραμικρό που τεχνηέντως και εσκεμμένα θα της δημιουργήσει πρόβλημα, θα την αποπροσανατολίσει και να μπει στο παρκέ έτοιμη και θεριεμένη για κάθε μπάλα, για κάθε κατοχή, για κάθε ριμπάουντ, για κάθε άμυνα και κάθε αυτοθυσία… Το παράδειγμα του Αγραβάνη στον ημιτελικό με την ΤΣΣΚΑ -που έκανε όλη τη βρόμικη δουλειά στην άμυνα- θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό για κάθε έναν που θα πατήσει το πόδι του στο παρκέ έστω για 1’’. Θα είναι κρίμα πραγματικά αυτή η ομάδα να μην κλείσει τη σεζόν με αυτό που της αξίζει. Να μείνει αφενός με τη συμμετοχή στον τελικό της Ευρωλίγκας, αφετέρου όχι με ένα τρόπαιο στα χέρια.

Τίποτα, μα τίποτα δεν θα της χαριστεί. Θα πρέπει να μοχθήσει, να παλέψει σκληρά, να δώσει και αυτά που δεν έχει για να κάνει χαρούμενη πρώτα απ’ όλα αυτή την παρέα, τους προέδρους της, τον κόσμο της… Η ώρα είναι ΤΩΡΑ. Κάντε το… «All for one and one for all»!