Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε την παράδοση των αγώνων με τη Μάλαγα, την οποία αντιμετωπίζει την Παρασκευή στις 21:00. Ο Θρύλος έχει 14 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, με το σκορ στον Πειραιά να είναι 9-0.



Η Μάλαγα πανηγύρισε την τελευταία της νίκη (76-74) επί του Ολυμπιακού στις 9 Δεκεμβρίου του 2010. Στα έξι παιχνίδια που ακολούθησαν επικράτησε ο... ερυθρόλευκος νόμος.



Αναλυτικά η ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων...



Euroleague 1995-1996 (EightFinals): Olympiacos Piraeus Vs Unicaja Malaga 82-59

Euroleague 1995–1996 (EightFinals Unicaja): Malaga Vs Olympiacos Piraeus 76-77

Euroleague Basketball 2001-2002 (Regular Season): Unicaja Malaga Vs Olympiacos Piraeus 86-79

Euroleague Basketball 2001-2002 (Regular Season): Olympiacos Piraeus Vs Unicaja Malaga 81-80

Euroleague Basketball 2005–2006 (Top 16): Olympiacos Piraeus Vs Unicaja Malaga 87-84

Euroleague Basketball 2005-2006 (Top 16): Unicaja Malaga Vs Olympiacos Piraeus 75-87

Euroleague Basketball 2008-2009 (Regular Season): Olympiacos Piraeus Vs Unicaja Malaga 83-72

Euroleague Basketball 2008-2009 (Regular Season): Unicaja Malaga Vs Olympiacos Piraeus 60-56

Euroleague Basketball 2009-2010 (Regular Season): Unicaja Malaga Vs Olympiacos Piraeus 86-68

Euroleague Basketball 2009-2010 (Regular Season): Olympiacos Piraeus Vs Unicaja Malaga 89-68

Turkish Airlines Euroleague 2010-2011 (Regular Season): Olympiacos Piraeus Vs Unicaja Malaga 93-66

Turkish Airlines Euroleague 2010-2011 (Regular Season): Unicaja Malaga Vs Olympiacos Piraeus 76-74

Turkish Airlines Euroleague 2013-2014 (Regular Season): Olympiacos Piraeus Vs Unicaja Malaga 69-61

Turkish Airlines Euroleague 2013-2014 (Regular Season): Unicaja Malaga Vs Olympiacos Piraeus 74-82

Turkish Airlines Euroleague 2013-2014 (Top 16): Olympiacos Piraeus Vs Unicaja Malaga 73-55

Turkish Airlines Euroleague 2013-2014 (Top 16): Unicaja Malaga Vs Olympiacos Piraeus 63-80

Turkish Airlines Euroleague 2014-2015 (Top 16): Unicaja Malaga Vs Olympiacos Piraeus 61-69

Turkish Airlines Euroleague 2014-2015 (Top 16): Olympiacos Piraeus Vs Unicaja Malaga 77-72