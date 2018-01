Στην 6η της σερί νίκη στην Ευρωλίγκα έφτασε η Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα πολύ πιο άνετα απ’ ότι θα περίμενε και ο πλέον αισιόδοξος οπαδός της. Επικράτησε με 95-78 της Κίμκι στη Μόσχα φτάνοντας στο 11-6 στην βαθμολογία και αφήνοντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο 9-8, με το πέρας της 17ης αγωνιστικής. Φυσικά οι Μαδριλένοι υπερκάλυψαν το 80-86 της Κίμκι στη Μαδρίτη στον 1ο γύρο.

Με ένα εκπληκτικό πρώτο μέρος (17-26 στο 1ο και 14-25 στο 2ο δεκάλεπτο) η ομάδα του Πάμπλο Λάσο από το ημίχρονο είχε μια διαφορά των 20 πόντων την οποία φυσικά η Κίμκι δεν κατάφερε καν να κατεβάσει σε αξιοπρεπή επίπεδα. Με τρομερή ευστοχία από τα 6.75μ. (14/25, τα 5 από τον Φερνάντες), πλουραλισμό και καλή δημιουργία (23 ασίστ) αλλά πλήρη έλεγχο στα ριμπάουντ (38 έναντι 25) η Ρεάλ είχε σε όλο το ματς τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, έχοντας μία 5άδα διψήφια σε πόντους.

Ο Ρούντι Φερνάντες τελείωσε με 16 πόντους (5/6 τρίποντα), 11 πρόσθεσε ο Κοζέρ και ο εκπληκτικός Ταβάρες που είχε 4/4 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, ενώ από 10 σημείωσαν και οι Ντόνσιτς και Κάρολ.

Για την Κίμκι ο Σβεντ και πάλι ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους (5/12 δίποντα και 4/10 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 5 λάθη), ενώ 17 έβαλε ο Χάνεϊκατ (4/5 τρίποντα) και 10 Τόμας (9 ριμπάουντ).

Τα Δεκάλεπτα: 17-26, 31-51, 49-67, 78-95.

