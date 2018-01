Εξαιρετικά ξεκίνησε το ματς κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο ο Ολυμπιακός. Ο Σπανούλης είχε κέφια και μοιράζει τρομερές ασίστ προς τους συμπαίκτες του.

Ο αρχηγός του Θρύλου σε έναν δευτερεύοντα αιφνιδιασμό στο συγκεκριμένο ματς έδωσε μία εκπληκτική πάσα στον Παπανικολάου, με τον Ελληνα φόργουορντ να τελειώνει τη φάση για 2 εύκολους πόντους των «ερυθρόλευκων».

Δείτε το βίντεο:

What a pass from Spanoulis 👏



He finds Papanikolaou for the finish#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/JBMLPdySDv