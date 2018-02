Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Μπόμπι Μπράουν, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το τέλος της σεζόν και αναμένεται σύντομα στη χώρα μας για να ενσωματωθεί στο σύνολο του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Ο 33χρονος έρχεται στον Θρύλο για να προσφέρει πολύτιμες λύσεις στην ομάδα, ανεβάζοντάς την επίπεδο και βοηθώντας την να κατακτήσει τόσο το ελληνικό πρωτάθλημα όσο και την Ευρωλίγκα.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού γνωρίζουν πολύ καλά τις επιθετικές και όχι μόνο αρετές του Μπράουν και για αυτό τον επέλεξαν να πιάσει λιμάνι, με εκείνον να είναι θετικός από την πρώτη κιόλας στιγμή που του ήρθε η πρόταση από τους Πειραιώτες. Ο Μπράουν διαθέτει εμπειρία από την Ευρώπη και από την πρώτη στιγμή εμφανίσθηκε ανυπόμονος και έτοιμος να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα και να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, βοηθώντας τον Ολυμπιακό να κατακτήσει τρόπαια.

Το who is who του Μπόμπι Μπράουν

Hμ. Γεν.: 24/09/1984

Τοπ. Γεν.: Λος Άντζελες (ΗΠΑ)

Ύψος: 1.88

Πρ. Ομάδες: Fullerton State (2003-07), Alba Berlin (2007–2008), Sacramento Kings (2008–2009), Minnesota Timberwolves (2009), Νew Orleans Hornets (2009–2010), Los Angeles Clippers (2010), Asseco Prokom Gdynia (2010), ΑΡΗΣ (2010–2011), EWE Baskets Oldenburg (2011–2012), Montepaschi Siena (2012–2013), Dongguan / Shenzhen Leopards (2013–2016), Beşiktaş Sompo Japan (2016), Houston Rockets (2016–2018)



Ομαδικές Διακρίσεις

-Πρωταθλητής Ιταλίας 2013 με την Σιένα

-Κύπελλο Ιταλίας 2013 με την Σιένα

-Πρωταθλητής Γερμανίας (2008) με την Άλμπα





Ατομικές Διακρίσεις

- Alphonso Ford Trophy (πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα το 2013) με την Σιένα

- Πρώτος σκόρερ του Γερμανικού πρωταθλήματος (2012) Όλντεμπουργκ

>