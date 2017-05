ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Θ. ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ, Τ. ΛΕΟΥΣΗΣ



Με τη Φενέρ παίζει στον τελικό της Ευρωλίγκας αύριο ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει τη νίκη για να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Ο Δημήτρης Αγραβάνης από τη μεριά του, έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο της ομάδας, καλώντας τον στο γήπεδο.



«Γεια σας παιδιά. Ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη νύχτα χθες για εμάς. Αλλά, τα καταφέραμε και είμαστε στον τελικό. Ανυπομονούμε να παίξουμε το τελευταίο μας παιχνίδι. Χαλαρώνουμε για λίγο και ετοιμαζόμαστε. Ελπίζω να έρθετε στο γήπεδο για να μας υποστηρίξετε, όπως κάνατε στο προηγούμενο παιχνίδι», ήταν τα λόγια του.



Δείτε το βίντεο...

Hanging out with Dimitrios Agravanis before tomorrow's game 😎#F4GLORY pic.twitter.com/jWgMGUzQhZ