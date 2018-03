Τι κι αν ήταν αδιάφορο; Τι κι αν έπαιζε η 14η με την 16η ομάδα της βαθμολογίας; Εφές και Μπαρτσελόνα, ιδίως οι Καταλανοί πρόσφεραν ένα ματς… αλά ΝΒΑ με ρεκόρ μάλιστα. Η Μπαρτσελόνα (10-19) επικράτησε με 107-83 της Εφές (6-23) όντας καταιγιστική από τα 6.75μ.

Οι Καταλανοί «σκότωσαν» την Εφές με τα τρίποντά τους. Ολοκλήρωσαν το ματς με 19/31 τρίποντα (61.3%) τη στιγμή που είχαν 20/32 δίποντα. Στο ημίχρονο είχαν 10/13 και στα πρώτα 12 λεπτά είχαν πετύχει ήδη 9. Ήθελαν ακόμα ένα για να κάνουν νέο ρεκόρ στην Ευρωλίγκα αλλά δεν τα κατάφεραν. Ίσως δεν το γνώριζαν καθώς δεν το επεδίωξαν.

Έτσι λοιπόν ισοφάρισαν τη Σιένα στα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε ένα μόνο ματς, καθώς 19 είχε πετύχει και η ομάδα της Τοσκάνης το 2012-13 απέναντι στην Πρόκομ. Πλέον στην πρώτη θέση φιγουράρει και η Μπαρτσελόνα που λίγο έλειψε να κάνει νέο ρεκόρ.

Είχαν: 4/4 ο Ρίμπας, 1/4 ο Πρέσεϊ, 2/6 ο Χάνγκα, 2/2 ο Τζάκσον, 3/4 ο Ερτέλ, 2/5 ο Κόπονεν, 4/4 ο Κλαβέρ και 1/2 ο Μόερμαν.

Ευτυχισμένος πάντως αποχώρησε από το γήπεδο και ο Τόμας Ερτέλ καθώς έγινε μόλις ο 4ος παίκτης στην Ευρωλίγκα που ξεπέρασε τις 1.000 ασίστ στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα. 8 ήθελε… 9 μοίρασε (του βγάλανε και μία καθώς το στατιστικό αρχικά ανέγραφε 10) και βρίσκεται πίσω από τους Τεόντοσιτς, Διαμαντίδη και Σπανούλη.

Στα του ματς τώρα, για την Μπαρτσελόνα που στο ημίχρονο είχε πετύχει ήδη 55 πόντους, 20 πόντους είχε ο Ερτέλ, 16 ο Κλαβέρ, 15 ο Τόμιτς και 12 ο Ρίμπας. Για την Εφές των 12/28 τριπόντων (42,9%), 19 πόντους είχε ο Μότουμ, 17 ο Ουίμς και από 10 οι Μακόλουμ και Σίμον.

