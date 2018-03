Μοιάζει απίστευτο όμως είναι… αληθινό! Η Ευρωλίγκα δεν είχε καταχωρήσει στο σύνολο των ασίστ του Βασίλη Σπανούλη την ιστορική πάσα στον Γιώργο Πρίντεζη στον τελικό του Final 4 της Κωνσταντινούπολης με το οποίο ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο.

Η διοργανώτρια αρχή διόρθωσε το λάθος της και πρόσθεσε την ασίστ στον Βασίλη Σπανούλη με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να έχει πλέον 1,252 τελικές πάσες στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα σε 271 παιχνίδια και να θέλει ακόμα 4 ώστε να ανέβει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας και να προσπεράσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη που έχει 1,255 σε 278 παιχνίδια.

Ο μέσος όρος του Σπανούλη (σε λιγότερα παιχνίδια) είναι 4,62 ασίστ τη στιγμή που ο αντίστοιχος του Δημήτρη Διαμαντίδη είναι 4,51 κατά μ.ο.

