ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

Δεν σημαίνει κάτι η ήττα από την ΑΕΚ για τον Ολυμπιακό. Χάθηκε θαρρείτε το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ; Δεν μου λέει κάτι. Σε κανέναν δεν πρέπει να λέει κάτι. Είσαι καλύτερος; Πήγαινε και κέρδισε σε όποια έδρα σου τύχει, όποιον αντίπαλο βρεις μπροστά σου και πάρε το πρωτάθλημα.

Τα τελευταία χρόνια αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα. Πήγαινε κέρδισε στο ΟΑΚΑ με μειονέκτημα και πάρε το πρωτάθλημα. Απλά είναι τα πράγματα…

Είδατε και είδαμε όλοι πέρσι ότι ο Ολυμπιακός καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν καλύτερος, ωστόσο στο τέλος έχασε το πρωτάθλημα. Σημασία λοιπόν έχει σε ποια κατάσταση θα είναι το Μάιο, τον Ιούνιο, τότε που θα κληθεί να κάνει την προσπάθειά του για την επιστροφή στην κορυφή. Μέχρι τότε, θα περάσει από πολλά κύματα. Θα υψωθούν πολλά εμπόδια.

Το παιχνίδι με την ΑΕΚ -που είχε άλλον προπονητή στον πάγκο της και ξέρετε καλά πως σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάει ψυχολογικά- ήταν εξ αρχής επικίνδυνο για τον Ολυμπιακό καθώς…

- ούτε 48 ώρες πριν είχε παίξει με τη Ρεάλ και είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια σε όλο το ματς και φυσικά στην παράταση για να πάρει την 5η συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα.

- ήταν οφθαλμοφανές πως από το 1ο λεπτό του ματς ο Ολυμπιακός ήταν «άδειος». Δεν μπορεί να πηγαίνει τρένο, ούτε μπορεί να κερδίζει όλα τα ματς ακόμα και όταν δεν παίζει καλά. Γιατί και με την Ρεάλ δεν έπαιξε καμιά μπασκετάρα. Κακό ματς είδαμε.

- Κάνει την αντεπίθεσή του στο 2ο δεκάλεπτο (17-25) με λίγες λύσεις, καθώς σε καλή κατάσταση δεν ήταν ούτε ο Ρόμπερτς (0 πόντους- 1 ασίστ) που έφαγε πολλά στην άμυνα, ούτε ο Τόμπσον (4 πόντους, 2/6 σουτ, εκτός και πάλι), λίγο καλύτερος ήταν ο Στρέλνιεκς (9 πόντους, 2/6 σουτ, 1 ασίστ), όχι όπως μας είχε συνηθίσει (13 πόντους πήρε μαζί και με τον Μιλουτίνοφ που κι αυτός είχε 0), άρα καταναλώνει εξτρά ενέργεια, από τα ούτως ή άλλως αποθέματα που είχε.

- και… χάνει ακόμα δύο παίκτες. Είχε Αγραβάνη, Παπαπέτρου στον πάγκο, έμεινε εκτός ο Πρίντεζης λόγο μέσης και ο Μιλουτίνοφ με πρόβλημα στο δεξί πόδι, πέρασε ξανά γιατί υπήρχε ανάγκη αλλά ήταν μοιραία… χειρότερος. Με τον Παπανικολάου (ξανά πάνω από 31 λεπτά) στο «4» την έβγαλε και την πλέον αξιόπιστη λύση τον Μακλίν (30:32 λεπτά) που ειλικρινά άφησε τη ψυχή του στο παρκέ. Άφησε και τα πνευμόνια του. Για τον Γουίλτζερ, τι να πεις… Κάκιστος στην άμυνα, φυσικά δεν είναι back up του Πρίντεζη αλλά… απλά προσθήκη.

Με ξεσπάσματα, λύσεις ανάγκης, τρεις παίκτες βασικούς με αρνητικό ranking, κάκιστη άμυνα στο ζωγραφιστό (του έβαλε 32 πόντους ενώ της… έδωσε και άλλους 18 από λάθη και δεύτερες ευκαιρίες), με 20% τρίποντο (6/29) και 63% βολές (12/19), με 41-33 τα ριμπάουντ, με παραπάνω λάθη από ασίστ… πως θα κερδίσεις;

Ακόμα και έτσι, ούτε 3 λεπτά πριν τη λήξη είχε το μομέντουμ, είχε το προβάδισμα με τα τρίποντα των Μάντζαρη και Σπανούλη, αλλά δεν είχε τα κουράγια, τις δυνάμεις, την ηρεμία και το καθαρό μυαλό. Θα είδατε όλοι σας πως το τελευταίο σύστημα για να βγει σουτ του Στρέλνιεκς μετά από δύο σκριν δεν εφαρμόστηκε.

Δεν χάθηκε ο κόσμος… Η ΑΕΚ μπορεί να πανηγυρίζει γιατί κέρδισε και τον Ολυμπιακό μετά τον Παναθηναϊκό και δικαίωμα της. Μπήκαν στο παρκέ και οι οπαδοί τους και το πανηγύρισαν ανάλογα, διψάνε οι άνθρωποι και καλά κάνουν, αλλά τον Ολυμπιακό επ’ ουδενί δεν μπορεί και δεν πρέπει να τον αποσυντονίσει. Έκανε τη γκέλα του- γιατί… γκέλα είναι- με δεδομένα τα προβλήματα και τις συνθήκες με τις οποίες πήγε στο ΟΑΚΑ, ωστόσο δεν πρέπει να «χαθεί». Να προβληματιστεί και να αντιδράσει ναι, αλλά όχι να τον πάρει από κάτω. Συνεχίζει από εκεί που το άφησε. Συνεχίζει την προσπάθειά του. Αυτό που προέχει είναι να δει την κατάσταση των τραυματιών του, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πάει στη Γερμανία με… μείων τρεις και να συνεχίσει στον δρόμο του.

Συνεχίζουμε δυνατά

All for one and one for all…