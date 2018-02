ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΟΥΣΗΣ

Η χρονιά είναι περίεργη φέτος για τον Ολυμπιακό. Με πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της ομάδας, με ήττες εκτός προγράμματος, έναν χαμένο τελικό Κυπέλλου αλλά και νίκες σε έδρες που δύσκολα περνούσαν οι «ερυθρόλευκοι».

Σε όλη αυτήν την διαδρομή, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είναι αναμενόμενο να έχει παράπονα από πολλούς παίκτες του. Υπάρχουν αρκετοί που έχουν απογοητεύσει, άλλοι που έχουν τραβήξει τεράστιο κουπί, ενώ ενδιάμεσα στη χρονιά, οι τραυματισμοί έχουν παίξει τεράστιο ρόλο για τις αυξομειώσεις της απόδοσης της ομάδας του Πειραιά.

Όπως και να έχει, οι «ερυθρόλευκοι» απέναντι στην Βαλένθια έδειξαν κάποια σημάδια ανάκαμψης. Σημαντικοί σε αυτήν την προσπάθεια ήταν οι Έλληνες για τον Ολυμπιακό, με τον γνωστό γηγενή κορμό ουσιαστικά να γέρνει την πλάστιγγα για την ομάδα του Πειραιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ρόστερ ήταν 5 Έλληνες, 3 Αμερικανοί, ένας Λετονός, ένας Γάλλος, ένας Σέρβος και ένας Καναδός.

Από τους γηγενείς λοιπόν ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είδε ουσιαστικά πράγματα. Ο Βασίλης Σπανούλης σήκωσε την ομάδα στην πλάτη του και με 25 πόντους και 9 ασίστ, έδωσε το ροζ φυλλο αγώνα στον Ολυμπιακό.

ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΟΙ «ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΣ» ΚΑΙ Ο ΠΡΙΝΤ

Όπως τονίσαμε και νωρίτερα σε κείμενο μας αναφορικά με την ηγετική στόφα του αρχηγού, ο Σπανούλης έσπρωξε τους συμπαίκτες του για μία ακόμα νίκη. Αρκούσε όμως το δικό του παιχνίδι για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα; Σίγουρα όχι…

Άξιοι συμπαραστάτες του και συνοδοιπόροι του για να επικράτηση ο Ολυμπιακός της Βαλένθια ήταν και οι υπόλοιποι Έλληνες. Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Παπανικολάου μετά την κακή εμφάνιση με την ΑΕΚ στην Κρήτη, επανήλθε δριμύτερος. Όπως έχουμε γράψει χιλιάδες φορές, ο Κωστής κάνει πάρα πολλές δουλειές στο παρκέ. Είναι παντα επάνω στον καλύτερο επιθετικό της αντίπαλης ομάδας, πιέζει παντού, καλύπτει χώρους και.. σπαταλάει τεράστια αποθέματα ενέργειας για το καλό της ομάδας. Αυτό έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα να είναι άστοχος επιθετικά και να... θολώνει το μυαλό του σε αχρείαστες φάσεις που συνήθως είναι και εύκολες. Οπως και να έχει, ο Ελληνας φόργουορντ αφού... έσβησε τον Γκριν στο πρώτο ημίχρονο, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους (5/8 σουτ) αλλά και με 10 ριμπάουντ (3 επιθετικά).

What about that vision 👀



Spanoulis to Papanikalaou for the spectacular alley-oop#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mqXpX2gbZd