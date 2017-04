Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές το βράδυ της Τετάρτης στις 21:00 στο ΣΕΦ για το πρώτο ματς των πλέι οφ της Ευρωλίγκας και ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μίλησε για το συγκεκριμένο παιχνίδι στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Ο Ελληνας τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του κοιτάζει μόνο το πρώτο ματς της σειράς, ενώ υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να διαφυλάξει την έδρα του και να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση για το φετινό Final Four.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Ελληνας κόουτς στην συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι με την τουρκική ομάδα:

«Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους με υγεία. Μπαίνουμε στη φάση των play off. Και σίγουρα είναι αυτά τα παιχνίδια που περιμέναμε εδώ και καιρό. Ξεκινήσαμε αρχές Οκτωβρίου την κανονική περίοδο και δουλέψαμε σκληρά, όλο αυτό το διάστημα των 6,5 μηνών για να πάρουμε το πλεονέκτημα έδρας. Τη στιγμή αυτή, ξεκινώντας τα play off, έχουμε την ευκαιρία, διαφυλάσσοντας την έδρα μας, να πάρουμε την πολυπόθητη πρόκριση για το Final Four. Όμως, αυτό δεν είναι εύκολο γιατί παίζουμε με μια πολύ αξιόλογη και αξιόμαχη ομάδα, μια ομάδα που το τελευταίο δίμηνο βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, η Εφές είναι μια ομάδα που παίζει σε υψηλούς ρυθμούς, έχει βρει χημεία στο διάστημα αυτό και έχει παίκτες που ο καθένας τους μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Εμείς έχουμε δουλέψει όλη τη χρονιά για αυτά τα παιχνίδια. Ο τρόπος που δουλέψαμε όλη τη χρονιά και αυτά που ζητάμε από τα παιδιά να κάνουν μέσα στο γήπεδο, είναι τα ίδια ακριβώς αυτά που θέλουμε να κάνουν και σε αυτούς τους αγώνες. Αυτή είναι η βάση μας ώστε να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. Εμείς κοιτάμε μόνο το πρώτο παιχνίδι, δεν κοιτάμε τη σειρά, έχουμε αφοσιωθεί εδώ και καιρό σε αυτό το παιχνίδι. Και εκείνο που μένει τώρα είναι να ετοιμαστούμε και πνευματικά ώστε να είμαστε έτοιμοι αύριο να δώσουμε αυτή την πρώτη μάχη. Περιμένουμε τον κόσμο μας να γεμίσει το γήπεδο, έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια, ευελπιστούμε στο sold out και ελπίζουμε ο κόσμος να ενισχύσει με τη φωνή του την ομάδα μας στη δύσκολη αυτή προσπάθεια που έχουμε».

Σε ερώτηση για το ποιο θα είναι το κλειδί της σειράς, ο Έλληνας κόουτς απάντησε:

«Είπα πριν πως η Εφές είναι ομάδα με πολύ υψηλό ρυθμό, με έφεση στο τρανζίσιον, στις ενδιάμεσες καταστάσεις , σίγουρα ο έλεγχος του ρυθμού θα είναι κλειδί».

Για το εάν οι παίκτες του έχουν από μόνοι τους κίνητρα ενόψει πλέι οφ, ο κόουτς του Θρύλου τόνισε:

«Σίγουρα όταν ετοιμάζεσαι να παίξεις στα play off, όλοι οι παίκτες είναι ετοιμοπόλεμοι και αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Για εμένα, είναι σημαντικό, πέρα από το κίνητρο, ότι υπάρχει εμπειρία από τέτοιους αγώνες, παίκτες που έχουν παίξει τέτοια παιχνίδια και σίγουρα αυτό μετράει πολύ ώστε να φανούμε ετοιμοπόλεμοι και να δώσουμε το 100%».

Όσο για τους πολλούς παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του και δεν έχουν παίξει ξανά play off Ευρωλίγκας, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος ήταν ξεκάθαρος.

«Νομίζω ότι η ομάδα λειτουργεί σε αυτό το πνεύμα. Κοιτάμε μόνο αυτό το παιχνίδι. Και οι πληροφορίες που παίρνουν από το προπονητικό τιμ και από την εμπειρία των συμπαικτών τους, θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά που θα παίξουν για πρώτη φορά τέτοια παιχνίδια να είναι πιο έτοιμοι για τα ματς αυτά. Έχουμε δουλέψει για αυτά τα παιχνίδια όλη τη χρονιά. Κάθε παιχνίδι που παίζαμε το προετοιμάζαμε για να παίξουμε στο υψηλότερο επίπεδο, τα play off είναι μια διαφορετική κατηγορία αγώνων, μια κατηγορία αγώνων που μετράνε οι λεπτομέρειες. Και νομίζω, δουλεύοντας όλη τη χρονιά και δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες, είμαστε πιο έτοιμοι να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια τώρα».

Σε ερώτηση για την ετοιμότητα της ομάδας, ο 50χρονος κόουτς εξήγησε:

«Είμαστε σε καλή αγωνιστική κατάσταση, έχουμε δουλέψει και τις τελευταίες λεπτομέρειες, ναι μεν υπάρχουν οι βασικές αρχές, έχουμε δουλέψει και όλες τις λεπτομέρειες και πιστεύω θα είμαστε ετοιμοπόλεμοι για αύριο».

Όσο για το εάν υπάρχει στο πίσω μέρους του μυαλού το ότι ο Ολυμπιακός, εάν στραβώσει κάτι σε ένα από τα δύο πρώτα ματς, τελείωσε την κανονική διάρκεια με οκτώ διπλά, ο κόουτς είπε:

«Δεν θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση αυτή, αλλά θα την απαντήσω. Υπάρχει πίεση για τον γηπεδούχο, όντως ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι μπορεί να κερδίσει εκτός έδρας. Έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι μπορεί να παίξει το ίδιο καλά εντός και εκτός έδρας. Αλλά επαναλαμβάνω, κοιτάμε μόνο το πρώτο ματς».

Σε ερώτηση σχετικά με την ετοιμότητα του Πάτρικ Γιανγκ, ο προπονητής του Θρύλου απάντησε:

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω μεμονωμένα για παίκτες. Για να κερδίσεις παιχνίδι play off, πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι καλά. Ο κάθε παίκτης είναι πολύτιμος και ο κάθε παίκτης πρέπει να δώσει το 100%. Eίτε είναι ψηλός είτε κοντός είτε φόργουορντ, όπου και να παίζει, πρέπει να παίξει όσο καλύτερα μπορεί. Όλοι είναι απαραίτητοι και όλοι πρέπει να δώσουν το 100%».