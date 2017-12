Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο ΣΕΦ, με τον Τζαμέλ Μακλίν να χαρίζει πλούσιο θέαμα σε όσους παρακολουθούν το μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής!

Ο Αμερικανός σέντερ κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου «σπίναρε» πάνω στο σώμα του Νάντο Ντε Κολό και κάρφωσε με δύναμη την μπάλα στο καλάθι της ρώσικης ομάδας.

Σπουδαία κίνηση και μεγάλο καλάθι από τον άσο του Θρύλου, ο οποίος σε ένα ακόμα παιχνίδι δίνει τον καλύτερό του εαυτό για την ερυθρόλευκη φανέλα.

🔥 @JamelMc1 with the spin move for a sweeeet finish 🔥 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ecqM6Zs6kZ