ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

«Κέρδισε» το συμβόλαιό του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέχρι το τέλος της σεζόν ο Βίκτορ Ραντ. Ο 27χρονος Αμερικανός φόργουορντ, είχε υπογράψει αρχικά συμβόλαιο ενός μήνα με τους Μοσχοβίτες, ωστόσο έπεισε τον Δημήτρη Ιτούδη ότι είναι χρήσιμος στην ομάδα του και μπορεί να βοηθήσει με αποτέλεσμα η ΤΣΣΚΑ να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της μαζί του μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Ραντ, ο οποίος αγωνίζονταν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχει παίξει στην Ευρωλίγκα με την ΤΣΣΚΑ σε τέσσερις αγώνες με μέσο όρο συμμετοχής 9 λεπτά, έχοντας 1.5 πόντο μ.ο., (75% δίποντα και 0% τρίποντα σε 2 προσπάθειες) και 1.8 ριμπάουντ.

Ο Ραντ μετά από αυτή την εξέλιξη τόνισε: «Είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσω στην ΤΣΣΚΑ μέχρι το τέλος της σεζόν με την ελπίδα να κερδίσω την Ευρωλίγκα. Η ομάδα, το σταφ, οι φίλαθλοι, όλοι με υποδέχτηκαν σπουδαία στον οργανισμό. Είμαι ενθουσιασμένος να δω πως θα κυλήσει η σεζόν για μας».

Ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ από την πλευρά του, Δημήτρης Ιτούδης είπε: «Ο Βίκτορ απέδειξε ότι είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα. Είναι μέλος της ΤΣΣΚΑ και ακόμα ένας παίκτης που καλείται να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τους στόχους μας».

⚡️ Victor Rudd stays until the end of the season



Our club used the option to prolong the contract of forward Victor Rudd until the end of the @EuroLeague season.#CSKAbasket pic.twitter.com/CqYh94Eaww — CSKA Moscow (@cskabasket) 17 Μαρτίου 2018

💬 @ItoudisD: Victor proved that he is able to help our team, I wish him to stay healthy as to all other players. Now he is a part of CSKA, he is another player who is called to help accomplish our goals. — CSKA Moscow (@cskabasket) 17 Μαρτίου 2018