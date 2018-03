Η Ευρωλίγκα θυμήθηκε στο εβδομαδιαίο Monday Memories την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Final 4 της διοργάνωσης το 2009. Οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας πλεονέκτημα έδρας, επικράτησαν για τα πλέι οφ της Ευρωλίγκας της Ρεάλ Μαδρίτης με 3-1 στη σειρά, κερδίζοντας μάλιστα την πρόκριση μέσα στη Μαδρίτη με 78-75 για το Final 4 του Βερολίνου.

Με τον Παναγιώτη Γιαννάκη στο τιμόνι και τους Παπαλουκά, Τσίλντρες, Βούισιτς, Πελεκάνο, Μπουρούση, Χαλπερίν, Γκριρ, Βασιλόπουλο, Πρίντεζη, Έρτσεγκ, Τεόντοσιτς, Σχορτσανίτη, Πάργκο ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο κορυφαίο ραντεβού αλλά και στην ελίτ της Ευρώπης.

.@olympiacosbc advances to the Final 4 in 2009 for the first time in a decade.



Overcoming Real Madrid to win its playoff series 3-1.#MondayMemories pic.twitter.com/gNoHnIjm3G