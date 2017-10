Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν εντυπωσιακός στον αγώνα με την Μπασκόνια και αναδείχθηκε με το σπαθί του MVP της αναμέτρησης.

Στον αγώνα με την ισπανική ομάδα, ο φόργουορντ του Θρύλου αγωνίστηκε για 19:19 λεπτά, στα οποία είχε 11 πόντους με 2/3 τρίποντα, 5/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα!

Ο «Παπ» επέστρεψε στις υψηλές πτήσεις και πλέον άπαντες στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο περιμένουν ανάλογη συνέχεια.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ:

MVP of the game, Kostas Papanikolaou! #OlympiacosBC #OLYBKN

