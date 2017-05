Ο Γιώργος Πρίντεζης ήταν ο #mvp του ημιτελικού! 💪 Παίκτες κλειδιά: 🔑 Βασίλης Σπανούλης, 14 Pts // 06 Asts 🔑 Κώστας Παπανικολάου, 14 Pts // 09 Rebs 🔑 Βαγγέλης Μάντζαρης, 12 Pts // 06 Rebs #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #F4GLORY

A post shared by Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) on May 19, 2017 at 11:58am PDT