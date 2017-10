Μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιώργος Πρίντεζης, ο οποίος έκανε σμπαράλια την φροντ λάιν της Κίμκι και μαζί με τον Μιλουτίνοφ οδήγησε τον Θρύλο στην 4η νίκη του στη φετινή Ευρωλίγκα.

Ο εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού παρέμεινε στο παρκέ για 22:52 λεπτά, στα οποία είχε 15 πόντους με 4/6 δίποντα, 7/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα! Τρομερή εμφάνιση από τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος κέρδισε με το σπαθί του τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης.

MVP of the game, Georgios Printezis! 👍💪🏻#OlympiacosBC #OLYKHI

