«Να δώσουμε το 100% στο παρκέ για να σηκώσουμε την κούπα»

Ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται σε ακόμη ένα Final 4 της Ευρωλίγκας με στόχο να σηκώσει την 4η κούπα στην ιστορία του.

Απαντες στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο… ζουν για τα δύο αυτά παιχνίδια, όπως τόνισε και στο προσωπικό του blog στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωλίγκας ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Ο φόργουορντ του Θρύλου επισήμανε πως είναι πολύ χαρούμενους που θα βρίσκεται σε ακόμη ένα Final 4 και υπογράμμισε πως αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους οπαδούς της ομάδας που έδωσαν τρομερή ώθηση στη σειρά με την Εφές στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο 23χρονος παίκτης υποστήριξε τέλος πως εκείνος και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα, προκειμένου να σηκώσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιωάννης Παπαπέτρου έγραψε στο blog του στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωλίγκας:

«Είναι πολύ ωραίο να επιστρέφεις στο Final Four. Δεν ήταν εύκολο για κανένα και φυσικά για εμάς που βρεθήκαμε πίσω με 1-2 στη σειρά με την Αναντολού Εφές. Συσπειρωθήκαμε ως ομάδα και παίξαμε καλύτερο μπάσκετ μετά το τρίτο παιχνίδι. Οταν βρεθήκαμε στο 1-2, παίξαμε πιο σκληρά και δείξαμε στο γήπεδο την θέληση που είχαμε. Στο πέμπτο παιχνίδι, οι φίλαθλοι μάς βοήθησαν πάρα πολύ - όπως πάντα - κι ελπίζω να δω αρκετούς από αυτούς στο Final Four. Ηταν απίστευτοι, τους χρειαζόμασταν και μας έδωσαν την ενέργεια που χρειαζόμασταν. Με την βοήθειά τους δεν υπήρχε πιθανότητα να χάσουμε.

Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω σε Final Four. Αυτό θα είναι το δεύτερο που θα συμμετάσχω. Είναι απίθανο που επιστρέφω! Είμαι μόλις 23 ετών και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό, νιώθω ευλογημένος που έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω σε ακόμα ένα Final Four. Ευελπιστώ να πάμε καλύτερα από ό,τι πήγαμε το 2015, όταν φτάσαμε ως τον τελικό. Δεν ξέρεις ποτέ μπορεί να επιστρέψεις σε Final Four και κάθε συμμετοχή σου είναι και μία μεγάλη ευκαιρία. Κάποιοι παίκτες έχουμε σπουδαίες καριέρες και δεν έφτασαν ποτέ σε Final Four ή δεν κατέκτησαν τον τίτλο. Δεν παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο, είμαστε χαρούμενοι κι ευγνώμονες για αυτή την ευκαιρία, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να προσπαθήσουμε να παίξουμε στην Κωνσταντινούπολη, όσο καλύτερα γίνεται.

Εμαθα πολλά στο πρώτο μου Final Four. Η ατμόσφαιρα ήταν απίθανη. Είναι μία γιορτή του μπάσκετ, αλλά και κάτι το διαφορετικό. Είναι πολύ ωραίο για κάποιο άτομο που του αρέσει το μπάσκετ. Μπορεί να δούμε φιλάθλους άλλων ομάδων που δεν έχουν προκριθεί να πηγαίνουν σε αυτό για να το απολαύσουν. Κάθε φίλαθλος θέλει δει ωραίο μπάσκετ και αυτό αφορά το Final Four. Αν ήμουν φίλαθλος, θα ήθελα να πήγαινα σε ένα Final Four για να παρακολουθήσω όμορφο μπάσκετ. Πραγματικά δεν θα με πείραζε να ταξιδέψω οπουδήποτε. Η Κωνσταντινούπολη είναι μία ωραία πόλη!

Πρέπει να πω πως τα παιχνίδια του Final Four είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα της κανονικής διάρκειας, ακόμα από εκείνα των πλέι οφ. Πρέπει να δίνεις προσοχή σε κάθε μικρή λεπτομέρεια και να είσαι συγκεντρωμένος σε ό,τι έχει σημασία. Το παιχνίδι διαρκεί 40', αλλά μετρούν κάθε δευτερόλεπτο, κάθε κατοχή, κάθε ενέργεια και κάθε κίνηση. Εδώ και καιρό σκεφτόμαστε το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Είναι εκεί, στη πίσω πλευρά της σκέψης μας. Κάθε παίκτης το σκέφτεται, γιατί είναι ένα μεγάλο παιχνίδι που όλοι θέλουν να παίξουν. Φυσικά, η ΤΣΣΚΑ έχει πολύ ταλέντο, έχει μεγάλο ρόστερ και δύο σπουδαίους γκαρντ, τον Μίλος Τεόντοσιτς και τον Νάντο Ντε Κολό. Παίζουν ομαδικά και είναι πολύ ταλαντούχοι κι επικίνδυνοι. Για αυτούς τους λόγους πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και να παίξουμε πολύ καλή άμυνα, ώστε να τους σταματήσουμε.

Οι τέσσερις ομάδες είναι πολύ έμπειρες κι έχουν παίκτες που γνωρίζουν τι σημαίνουν αυτοί οι αγώνες και τι χρειάζεται να κάνουν για να νικήσουμε. Θα κριθεί στο ποιος το θέλει περισσότερο και είμαι βέβαιος πως η καλύτερη ομάδα θα νικήσει. Η ΤΣΣΚΑ στη θέση μου έχει τρεις πρωταθλητές Ευρώπης, τον Κόρι Χίγκινς, τον Βίκτορ Χριάπα και τον Νικίτα Κουρμπάνοφ. Σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να ξέρεις να προσαρμόζεσαι. Ο Κουρμπάνοφ κι εγώ το ίδιο μέγεθος και πιστεύω πως μπορώ να ματσάρω καλά αυτούς τους παίκτες. Οσον αφορά το να μαρκάρω τον Χίγκινς, πρέπει να είμαι πιο γρήγορς ακι πιο κοντά του, γιατί είναι ένας επικίνδυνος σκόρερ.

Η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξουν στον άλλον ημιτελικό. Τι παιχνίδι! Πιστεύω πως η Φενέμπαχτσε είναι η πιο σκληρή ομάδα, αλλά η Ρεάλ έχει βαθύτερο ρόστερ. Η Φενέρ, στα μάτια μου, είναι το underdog σε σύγκριση με την Ρεάλ και πρέπει να παίξει πάρα πολύ καλά και σκληρά για να νικήσει. Η Ρεάλ είναι το φαβορί, αλλά αυτό δεν έχει σημασία σε ένα παιχνίδι Final Four. Οποιος παίξει πιο σκληρά και δώσει τα πάντα, θα έχει περισσότερες πιθανότητες. Επίσης, φυσικά αυτό ισχύει και για το δικό μας παιχνίδια.

Υπάρχει μεγάλη προσμονή εδώ για το Final Four. Οπου κι αν πας, οι άνθρωποι σού δίνουν ευχές. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο να βλέπεις πώς η σκληρή μας δουλειά επηρεάζει την ζωή άλλων ανθρώπων. Μπορείς να κάνεις πολλούς ανθρώπους χαρούμενους κάνοντας απλά την δουλειά σου. Πρέπει να πως πως βγαίνω πλέον λιγότερο, καθώς τα πιο σημαντικά παιχνίδια έρχονται. Δεν υπάρχει χρόνος για να αποσπαστεί η προσοχή μας. Πρέπει να προπονούμαστε και είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο της σεζόν, οπότε περνάω τον περισσότερο χρόνο σπίτι μου και ξεκουράζομαι.

Αυτή είναι πολύ ωραία περίοδος για έναν παίκτη και μία μεγάλη ευκαιρία. Ολοι στην ομάδα μας από τον Βασίλη Σπανούλη ως τον πιο νεαρό παίκτη κατανοούν την σημασία του Final Four και το πόσο μεγάλη είναι αυτή η ευκαιρία. Εφτασε η στιγμή να τα δώσουμε όλα στο παρκέ. Τίποτα λιγότερο από το 100%.

Φίλοι του Ολυμπιακού θα σας δω στο Final Four».

«Να δώσουμε το 100% στο παρκέ για να σηκώσουμε την κούπα»