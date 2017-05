Με πολύ μεγάλη ανυπομονησία περιμένει το Final 4 της Ευρωλίγκας ο Ερικ Γκριν, ο οποίος τόνισε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να φέρουν πίσω στην Ελλάδα το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Ο Αμερικανός τόνισε ότι η σκληρή δουλειά που έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» τη φετινή σεζόν απέδωσε καρπούς και δήλωσε ενθουσιασμένος που θα βρεθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το μήνυμα του Έρικ Γκριν:



«Γεια σας φίλοι της Ευρωλίγκας. Είμαι ο Έρικ Γκριν του Ολυμπιακού και είμαι ενθουσιασμένος που θα έρθω στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη για το Final Four. Είναι κάτι που θέλαμε από την αρχή της σεζόν και δουλέψαμε πολύ γι’ αυτό από τον Αύγουστο. Ήταν ένα όνειρο και ανυπομονούμε γι’ αυτό. Θα παίξουμε μπροστά στους οπαδούς μας και είμαστε χαρούμενοι που αποζημιωθήκαμε απ’ όλη την σκληρή δουλειά που κάναμε. Εμείς, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να φέρουμε το τρόπαιο πίσω στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Τα λέμε σύντομα».

Δείτε το βίντεο:

Few words from @ErickGreen of @olympiacosbc before the #F4GLORY. pic.twitter.com/OBe92IDc7b