Η Μπάμπεργκ φαίνονταν να κρατά το «διπλό» στο Τελ Αβίβ καθώς 5 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης με τη Μακάμπι προηγούνταν με 76-84. Νέα αυτοκτονία, κάτι που συνηθίζει από πέρσι, την βρήκε με τη κόρνα της λήξης να κοιτάει την «ομάδα του λαού» να πανηγυρίζει μία απρόσμενη νίκη με 90-88, με τους Γερμανούς να μην καταφέρνουν σαστισμένοι να κάνουν καν φάουλ στο τέλος. Η Μακάμπι έφτασε στο 9-8 στην 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και η Μπάμπεργκ στο 6-11.

Κορυφαίος για την ομάδα του Νέβεν Σπάχια ο Ρολ με 23 πόντους, 14 πέτυχε ο Ντιπαρτολομέο και από 10 πρόσθεσαν οι Τάιους, Μπόλντεν (10 ριμπάουντ), Παρακχούσκι. Ακόμα 11 πρόσφερε ο Τζάκσον που μοίρασε 8 ασίστ.

Θετικός ο Χάκετ αν και στο τέλος έχασε μία βολή (5/6) με 12 πόντους, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, 20 πόντους πέτυχε ο Μούσλι και πήρε 7 ριμπάουντ, ενώ 23 πέτυχε ο Χίκμαν (5/9 τρίποντα) που δεν έφτασε κι αυτός. Στους 5 πόντους ο Ζήσης (1/4 σουτ) και 3 ασίστ από τον έλληνα γκαρντ.

NOT IN MY HOUSE!



Art Parakhouski from @MaccabitlvBC shot-blocking display ✋#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/wW8UH1aS3X