Τη δική της μπουτίκ στο κέντρο της Αθήνα απέκτησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» την Τρίτη ανακοίνωσαν ότι το κατάστημα στην οδό Ερμού 18 άνοιξε τις πύλες του και περιμένει τους ΓΑΥΡΟΥΣ να το… εξερευνήσουν!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

H οικογένεια του Ολυμπιακού μεγαλώνει και ανανεώνεται…

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, θέλοντας να ικανοποιήσει τους φιλάθλους της ομάδας ανοίγει ένα ακόμη ξεχωριστό κατάστημα αυτή την φορά στο κέντρο της Αθήνας, το Official Olympiacos BC CenterStore. H Εμπορική Δ/νση της ΚΑΕ Ολυμπιακός σχεδίασε και δημιούργησε ένα πραγματικά ξεχωριστό κατάστημα, που σκοπό έχει να αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο της αθλητικής ένδυσης και υπόδησης.

Το Official Olympiacos BC CenterStore στο Κέντρο της Αθήνας είναι μια δυναμική προσθήκη στα 7 πλέον σημεία πωλήσεως επίσημων προϊόντων. Το νέο κατάστημα «στολίδι» του δικτύου Official Stores επισφραγίζει με τον καλύτερο τρόπο την επέτειο των 6 χρόνων λειτουργίας των καταστημάτων της, αλλά και οριοθετεί τη νέα εποχή τα επόμενα χρόνια μιας ακόμα πιο δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

Το νέο κεντρικό κατάστημα CenterStore, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Σύνταγμα και σε έναν από τους εμπορικότερους δρόμους της Ελλάδας, στην οδό Ερμού 18, έχει γεμίσει με επίσημα προϊόντα του Ολυμπιακού και της Nike και προσκαλεί όλους να το ανακαλύψουν. Θα προσφέρει μεγάλη ποικιλία από προϊόντα όπως Αθλητικά & Casual Ρούχα για όλη την φίλαθλη οικογένεια (Βρεφικά – Παιδικά – Ανδρικά και Γυναικεία), Συλλεκτικά & Αξεσουάρ, αλλά και νέες συλλογές σε πάντα προσιτές τιμές και προσφορές.

Σε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο και ζεστό χώρο, η εμπειρία των αγορών θα είναι πιο εύκολη από ποτέ!

Οι πόρτες του Official Olympiacos BC CenterStore στην Αθήνα και στην οδό Ερμού 18 άνοιξαν & σας περιμένουμε όλους!

Μπορείτε, όμως, να μας βρείτε και στα υπόλοιπα σημεία:

* Official Olympiacos BC CenterStore (Ερμού 18 & Διομείας, Σύνταγμα – Αθήνα 10531)

* Official Olympiacos BC Store (Καραολή Δημητρίου 8, Ν. Φάληρο – Πειραιάς 18547)

* Official Olympiacos BC SefArena Stores (ΣΕΦ, Vip, Θ7 και Θ3)

* Official Olympiacos BC RoadStore (Αυτοκινούμενη Μπουτικ)

* Official Olympiacos BC e-Store (http://officialstore.olympiacosbc.gr)

* Τρόποι επικοινωνίας:

* Τηλέφωνο: 210 4822250 Fax: 210 5699972

* Email: [email protected]



Social

FB: https://www.facebook.com/OfficialOLBCStore/

Twitter: https://www.twitter.com/OLBCStore

Instagram: https://www.instagram.com/olympiacos_bc_official_store/