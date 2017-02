Ο Ολυμπιακός στηρίζει απόλυτα το «One Team» της Ευρωλίγκας και απλώνει χείρα βοηθείας στους συνανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια.

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στην ιστοσελίδα της Ευρωλίγκας για την κοινωνική δράση της κορυφαίας διασυλλογικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης και τόνισε ότι νιώθει καλύτερος άνθρωπος όταν βοηθάει τους συνανθρώπους τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Γιατί συμμετέχεις στο πρόγραμμα της One Team;

Η πρώτη μου ανάμειξη με το One Team ήταν στα τέλη της περσινής σεζόν, όταν παίκτες από όλες τις ομάδες της Euroleague μαζεύτηκαν στα κεντρικά στη Βαρκελώνη για να συζητήσουν. Μια από εκείνες τις ημέρες, πήραμε όλοι μέρος σε μια συνεδρία της One Team με μέλη μιας ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο και ήταν υπέροχα. Από τότε, βλέπω πόσο το πρόγραμμα One Team βοηθάει άτομα που έχουν κάποια προβλήματα στη ζωή τους.

Γιατί αυτή η συνεδρία σε επηρέασε τόσο;

Με έκανε να καταλάβω πόσο δυνατό πρέπει να είναι το μυαλό σου, όταν περνάς τέτοιες καταστάσεις. Το να είσαι καθηλωμένος σε αμαξίδιο και να συνεχίζεις να κάνεις αυτό που αγαπάς, και ειδικά τόσο καλά όσο εκείνα τα παιδιά, ήταν κάτι που δεν είχα ξαναδεί! Είχα την ευκαιρία να κάτσω σε ένα καροτσάκι και προσπάθησα να παίξω μπάσκετ. Αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο δύσκολο είναι και πόση μεγάλη θέληση πρέπει να έχεις. Αλλά ακόμη μου έδειξε πόσα μπορείς να καταφέρεις, ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες. Εξαιτίας της δύναμης που πηγάζει από την καρδιά τους, αυτά τα παιδιά δεν κάθονται απλά στα καροτσάκια και παραιτούνται από τη ζωή, αλλά συνεχίζουν να κάνουν αυτό που αγαπούν κι αυτό είναι το ύψιστο επίτευγμα!

Τι λαμβάνεις εσύ από αυτή την εμπειρία;

Έχοντας την ευκαιρία να κάνω αυτό, με κάνει να αισθάνομαι καλύτερος άνθρωπος. Η ζωή δεν είναι μόνο ο εαυτός μας... Αφορά και τους συνανθρώπους μας. Όταν έχω την ευκαιρία να κάνω άλλους ανθρώπους ευτυχισμένους και να βλέπω ένα χαμόγελο στο πρόσωπό τους, νιώθω πολύ ικανοποιημένος, επειδή ξέρω πως αποτελώ ένα μικρό κομμάτι που αυτά τα παιδιά χαμογελούν. Δεν ξέρω πως να το περιγράψω αυτό με λόγια, αλλά όταν βλέπω την ευχαρίστηση στο πρόσωπό τους, με κάνει να νιώθω καλύτερος άνθρωπος, κι αυτό έχω σκοπό να κάνω στη ζωή μου.

Τι έχεις μάθει από το One Team;

Έχω μάθει πολλά πράγματα. Είδα πως η ζωή μπορεί να σου δώσει πολλά προβλήματα, αλλά αν ξέρεις προς τα που να κατευθυνθείς και αν έχεις πάντα θετική σκέψη, μπορούν ακόμα να γίνουν καλά πράγματα. Αν προσπαθείς να επικοινωνείς με άλλους ανθρώπους, θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα, από το να είσαι μόνος σου και να εστιάζεις στον εαυτό σου. Αν παίρνεις μέρος σε δραστηριότητες, μαζί με άλλους, και εκφράζεις τα προβλήματά σου, μόνο καλύτερος μπορείς να γίνεις».