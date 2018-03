Η Φενέρμπαχτσε, όπως αναμένονταν, δεν δυσκολεύτηκε διόλου απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, καθώς πέρασε από το Βελιγράδι με 80-63, για την 28η αγωνιστική και πλέον βρίσκεται στο 20-8 και συντηρείται στην 2η θέση της βαθμολογίας η οποία θα εξαρτηθεί εν πολλοίς την επόμενη εβδομάδα στο παιχνίδι της στη Μόσχα, απέναντι στην Κίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα. Την τελευταία εβδομάδα θα περιμένει στο γήπεδό της τη Μάλαγα.

Μεγάλο παιχνίδι για τη Φενέρ έκανε ο Μπόμπι Ντίξον, τεράστια εμφάνιση πραγματικά, πετυχαίνοντας 25 πόντους με 7/10 τρίποντα, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν οι Βέσελι (9 πόντους), Κάλινιτς (10) και Γκούντουριτς (9) για τη Φενέρ που ευστόχησε σε 14/24 τρίποντα έχοντας 58,3%. Σε ρηχά νερά ο Κώστας Σλούκας στα περίπου 20 λεπτά που αγωνίστηκε, έχοντας 3 πόντους (0/2 δίποντα και 1/3 τρίποντα), τρεις ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Για τον Ερυθρό Αστέρα (11-17)- που είχε αυτή τη φορά τον Άντιτς (αλλά δεν βοήθησε) όχι όμως και τον Ντάνγκμουμπιτς- 18 πόντους πέτυχε ο Νταβίντοβατς και 10 ο Ένις.

The steal and slam!



What a play from Dejan Davidovac 👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YOWbmpTSxa